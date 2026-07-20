Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu zwölf Einbrüchen im Rhein-Kreis Neuss gekommen, wovon drei im Versuchsstadium stecken blieben.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei kam es in Neuss und Meerbusch sowie Jüchen jeweils zu einem Einbruchsversuch. In Neuss sowie Meerbusch konnten ebenfalls drei vollendete Einbrüche registriert werden. In Dormagen, Grevenbroich und Jüchen kam es zu einem vollendeten Einbruch.

Beispielsweise verschaffte sich in Meerbusch am Dienstag (14.07.), gegen 18:40 Uhr, ein unbekannter Tatverdächtiger durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Lindchen". Nach ersten Ermittlungen wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Der Unbekannte habe eine hagere Statur und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet.

In diesem sowie allen anderen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. (-14012)

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