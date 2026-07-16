Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisster 13-jähriger aus Kaarst wieder da
Kaarst (ots)
Heute Morgen (16.07.) berichteten wir über die Fahndung nach einem vermissten 13-jährigen Jungen aus Kaarst.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6315555
Dieser konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei Neuss bedankt sich für Ihre Mithilfe. (sto)
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