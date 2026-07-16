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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 13-jähriger aus Kaarst wieder da

Kaarst (ots)

Heute Morgen (16.07.) berichteten wir über die Fahndung nach einem vermissten 13-jährigen Jungen aus Kaarst.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6315555

Dieser konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei Neuss bedankt sich für Ihre Mithilfe. (sto)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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