Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 13-jähriger aus Kaarst wieder da

Kaarst (ots)

Heute Morgen (16.07.) berichteten wir über die Fahndung nach einem vermissten 13-jährigen Jungen aus Kaarst.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6315555

Dieser konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei Neuss bedankt sich für Ihre Mithilfe. (sto)

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