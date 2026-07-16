PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen aus Kaarst

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 14-jährigen Jugendlicher, der offenbar seit dem späten Mittwochabend (15.07.) aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst-Büttgen abgängig ist.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Kaarsters geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Jugendliche ist etwa 160 Zentimeter groß, hat kurze, dunkelblonde Haare und ist schlank.

Weitere Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar unter https://polizei.nrw/fahndung/210072 Dieser Link ist nur solange funktionsfähig, wie die rechtlichen Bedingungen der Öffentlichkeitsfahndung bestand haben.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten 13-Jährigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 09:55

    POL-NE: Mutmaßliche Betrüger geben sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens aus

    Kaarst (ots) - Eine 79 Jahre alte Frau aus Kaarst erhielt am Mittwoch (15.07.) auf ihrem Laptop eine Warnung eines Softwareunternehmens. Dabei wurde sie von "Microsoft" auf eine vermeintliche Sicherheitslücke hingewiesen. Nach ersten Erkenntnissen erhielt sie die Anweisung eine Telefonnummer anzurufen. Die Tatverdächtigen am anderen Ende der Leitung gaben sich als ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 09:29

    POL-NE: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (15.07.), gegen 13 Uhr, befand sich ein 38-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg an der Kaarster Straße und war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 35-jähriger Neusser befährt mit seinem Pedelec den Radweg in gleiche Richtung. Nach ersten Erkenntnissen kommt er dabei zu weit nach rechts ab und touchiert beim Vorbeifahren den Fußgänger. Dabei kommt der Radfahrer zu Fall und verletzt sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren