Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen aus Kaarst

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 14-jährigen Jugendlicher, der offenbar seit dem späten Mittwochabend (15.07.) aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst-Büttgen abgängig ist.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Kaarsters geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Jugendliche ist etwa 160 Zentimeter groß, hat kurze, dunkelblonde Haare und ist schlank.

Weitere Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar unter https://polizei.nrw/fahndung/210072 Dieser Link ist nur solange funktionsfähig, wie die rechtlichen Bedingungen der Öffentlichkeitsfahndung bestand haben.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten 13-Jährigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

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