Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Betrüger geben sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens aus

Kaarst (ots)

Eine 79 Jahre alte Frau aus Kaarst erhielt am Mittwoch (15.07.) auf ihrem Laptop eine Warnung eines Softwareunternehmens. Dabei wurde sie von "Microsoft" auf eine vermeintliche Sicherheitslücke hingewiesen. Nach ersten Erkenntnissen erhielt sie die Anweisung eine Telefonnummer anzurufen. Die Tatverdächtigen am anderen Ende der Leitung gaben sich als Mitarbeiter des Unternehmens aus und die Dame gewährte den mutmaßlichen Betrügern Zugang zu ihrem Laptop. Nach ersten Ermittlungen wurden dabei zwei Echtzeitüberweisungen vom Konto der Kaarsterin getätigt.

Nach dem Telefonat bemerkte die Frau den Betrug und sperrte ihr Bankkonto.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen. So schützen Sie sich: - Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Kontonummern oder Kreditkartendaten sowie PIN- oder TAN-Nummern am Telefon heraus. - Gewähren Sie einem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Wenn Sie Opfer wurden: - Trennen Sie Ihren Computer vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner von einem Fachmann überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Computer löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (-14012)

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