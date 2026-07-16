PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Betrüger geben sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens aus

Kaarst (ots)

Eine 79 Jahre alte Frau aus Kaarst erhielt am Mittwoch (15.07.) auf ihrem Laptop eine Warnung eines Softwareunternehmens. Dabei wurde sie von "Microsoft" auf eine vermeintliche Sicherheitslücke hingewiesen. Nach ersten Erkenntnissen erhielt sie die Anweisung eine Telefonnummer anzurufen. Die Tatverdächtigen am anderen Ende der Leitung gaben sich als Mitarbeiter des Unternehmens aus und die Dame gewährte den mutmaßlichen Betrügern Zugang zu ihrem Laptop. Nach ersten Ermittlungen wurden dabei zwei Echtzeitüberweisungen vom Konto der Kaarsterin getätigt.

Nach dem Telefonat bemerkte die Frau den Betrug und sperrte ihr Bankkonto.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen. So schützen Sie sich: - Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Kontonummern oder Kreditkartendaten sowie PIN- oder TAN-Nummern am Telefon heraus. - Gewähren Sie einem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Wenn Sie Opfer wurden: - Trennen Sie Ihren Computer vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner von einem Fachmann überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Computer löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 09:29

    POL-NE: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (15.07.), gegen 13 Uhr, befand sich ein 38-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg an der Kaarster Straße und war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 35-jähriger Neusser befährt mit seinem Pedelec den Radweg in gleiche Richtung. Nach ersten Erkenntnissen kommt er dabei zu weit nach rechts ab und touchiert beim Vorbeifahren den Fußgänger. Dabei kommt der Radfahrer zu Fall und verletzt sich ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:52

    POL-NE: Vermisster 13-Jähriger aus Kaarst

    Kaarst (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 13-Jährigen, der offenbar aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst-Büttgen abgängig ist. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Jungen geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am Dienstag, 14. Juli, um 20:00 Uhr. Er könnte sich im Raum Krefeld ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:20

    POL-NE: E-Scooter aufgefunden und 56-Jährigen festgenommen

    Neuss (ots) - Die Polizei ist sowohl im Streifenwagen als auch fußläufig an den verschiedenen Örtlichkeiten des Rheinkreises unterwegs. Im Rahmen einer Fußstreife im Bereich des Tranktorparkhauses am Montag (13.07.) fielen den Beamten zwei E-Scooter auf. Diese waren offenbar in einem Gebüsch zwischen Parkhaus und Europadamm abgelegt worden. Erste Ermittlungen zu den Gründen ergaben, dass die Scooter mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren