Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

Neuss (ots)

Am Mittwoch (15.07.), gegen 13 Uhr, befand sich ein 38-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg an der Kaarster Straße und war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 35-jähriger Neusser befährt mit seinem Pedelec den Radweg in gleiche Richtung. Nach ersten Erkenntnissen kommt er dabei zu weit nach rechts ab und touchiert beim Vorbeifahren den Fußgänger. Dabei kommt der Radfahrer zu Fall und verletzt sich schwer und wird in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige Fußgänger wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Fahrräder und Pedelecs sind besonders im Sommer ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss empfiehlt: Es besteht zwar keine Helmpflicht, aber: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. (-14012)

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