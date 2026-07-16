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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 13-Jähriger aus Kaarst

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 13-Jährigen, der offenbar aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst-Büttgen abgängig ist.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Jungen geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am Dienstag, 14. Juli, um 20:00 Uhr. Er könnte sich im Raum Krefeld (Rheinstraße, Drei-Königen-Straße und Am Kapuziner Kloster) aufhalten.

Der Jugendliche ist etwa 140 bis 150 Zentimeter groß, hat dunkelblonde Haare und ist schlank. Er trägt auffällige weiße Schuhe der Marke Fila und könnte einen Rucksack bei sich tragen.

Weitere Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar unter https://polizei.nrw/fahndung/209996

Dieser Link ist nur solange funktionsfähig, wie die rechtlichen Bedingungen der Öffentlichkeitsfahndung bestand haben.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten 13-Jährigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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