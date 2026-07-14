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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter aufgefunden und 56-Jährigen festgenommen

Neuss (ots)

Die Polizei ist sowohl im Streifenwagen als auch fußläufig an den verschiedenen Örtlichkeiten des Rheinkreises unterwegs.

Im Rahmen einer Fußstreife im Bereich des Tranktorparkhauses am Montag (13.07.) fielen den Beamten zwei E-Scooter auf. Diese waren offenbar in einem Gebüsch zwischen Parkhaus und Europadamm abgelegt worden. Erste Ermittlungen zu den Gründen ergaben, dass die Scooter mutmaßlich zuvor am Zolltor und am Rheinparkcenter entwendet worden sein könnten. Entsprechende Hinweise gaben die Eigentümer dieser Scooter.

Ob ein im Bereich des Parkhauses angetroffener 56-jähiger Mann aus Grefrath damit in Verbindung steht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich jedoch heraus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und im weiteren Verlauf zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die aufgefundenen E-Scooter wurden an die Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Der E-Scooter ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Um diesen vor Diebstahl zu schützen, eignet sich ein robustes Schloss. Der Scooter wird damit im besten Fall an einem stabilen Geländer oder auch Fahrradständer befestigt, da er sonst problemlos weggetragen werden kann.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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