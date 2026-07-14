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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dame aus weißem Pkw gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Montag (13.07.) befuhr eine 36-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Pedelec, gegen 12:15 Uhr, die Hans-Sach-Straße in Richtung Orken. Kurz vor der Kreuzung Hans-Sach-Straße / Richard-Wagner-Straße habe ein weißer Pkw am rechten Fahrbahnrand gestanden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fahrertür des Pkws geöffnet, als die Grevenbroicherin an dem Fahrzeug vorbeifuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und die Pedelec-Fahrerin stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht.

Die Dame aus dem parkenden Pkw halfen der Grevenbroicherin und zwei weitere Personen leisteten ebenso Hilfe.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun die Dame aus dem geparkten Pkw sowie die beiden Personen, welche sich vor Ort befanden.

Die Dame aus dem Pkw sei Mitte 60 Jahre alt und habe dunkle Haare sowie eine kleine Statur.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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