Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 81-Jähriger stürzt von Rad und verletzt sich schwer

Meerbusch (ots)

Am Montag (06.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Meerbuscher mit seinem Rad die Heinrichstraße und beabsichtigte, nach links auf den Schützhofweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs sei er nach ersten Erkenntnissen mit einem vom hinten kommenden Fahrradfahrer kollidiert und von seinem Rad gestürzt. Dabei verletzte sich der 81-Jährige schwer.

Bei dem unbekannten Fahrradfahrer handelt es sich wohl um ein Kind, welches auf circa 10 Jahre geschätzt wird.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, welche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

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