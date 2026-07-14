Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: 81-Jähriger stürzt von Rad und verletzt sich schwer
Meerbusch (ots)
Am Montag (06.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Meerbuscher mit seinem Rad die Heinrichstraße und beabsichtigte, nach links auf den Schützhofweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs sei er nach ersten Erkenntnissen mit einem vom hinten kommenden Fahrradfahrer kollidiert und von seinem Rad gestürzt. Dabei verletzte sich der 81-Jährige schwer.
Bei dem unbekannten Fahrradfahrer handelt es sich wohl um ein Kind, welches auf circa 10 Jahre geschätzt wird.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, welche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell