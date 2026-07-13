Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Feuer an Lkw-Reifen
Neuss (ots)
Am Freitag (10.07.) kam es, gegen 19 Uhr, zu einem Brand an einem Lkw, welcher an der Bataverstraße in Neuss abgestellt war.
Nach ersten Ermittlungen habe ein Zeuge den Brand am vorderen rechten Reifen mittels mitgeführten Feuerlöschers gelöscht.
Der Lkw war nach dem Feuer nicht mehr fahrbereit.
Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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