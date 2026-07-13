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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Dormagen (ots)

Am Samstag (11.07.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Dormagener mit seinem Pkw die Beethovenstraße und beabsichtigte, nach links auf die Haberlandstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich vor ihm ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw zunächst in die Kreuzung einfuhr und dann den Rückwärtsgang einlegte. Der Dormagener versuchte den rückwärtsfahrenden Pkw-Fahrer durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Es kam jedoch zu einem Zusammenstoß und der unbekannte Fahrzeugführer setze seine Fahrt in Richtung Haberlandstraße fort.

Der Dormagener konnte den Mann an seinem abgestellten Pkw antreffen und einen Alkoholgeruch wahrnehmen. Daraufhin informierte der 61-Jährige die Polizei. Noch bevor diese eintraf, setze sich der unbekannte Mann in sein Fahrzeug und flüchtete mit diesem in Richtung Haberlandstraße / Bahnhofstraße. Die eingesetzten Beamten konnten den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Der 43-jährige Dormagener wurde zu einer Wache gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang nochmals alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, sich an die gültigen Grenzwerte für Alkohol am Steuer zu halten. Am besten verzichten Sie vollständig auf Alkohol, wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Wer betrunken fährt, riskiert nicht nur empfindliche Strafen wie den Verlust der Fahrerlaubnis, sondern auch das eigene Leben sowie das von Unbeteiligten. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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