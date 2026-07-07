Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Grevenbroich (ots)

Am Montag, 6. Juli, war ein 18-Jähriger gegen 13:40 Uhr mit dem Fahrrad auf der Karl-Odenbach-Straße in Grevenbroich unterwegs. Er befuhr die Fahrbahn parallel zu einem öffentlichen Parkplatz. Im selben Moment fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem Pkw entgegen der vorgegebenen Richtung vom Parkplatz auf die Straße, offenbar ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Der 18-Jährige musste dem Auto ausweichen, dabei blieb sein Fahrrad am Bordstein des Gehwegs hängen. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Autofahrer - ein Mann mit dunklen Haaren, unterwegs in einem grauen Kleinwagen - setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei ist deswegen auf der Suche nach dem Verkehrsteilnehmer oder Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

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