Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter versperrt E-Scooter-Fahrer den Weg - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Sonntag (05.07.) befuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Dormagen gegen 12:20 Uhr die Feldstraße in Richtung Stürzelberg. Der Jugendliche beabsichtigte, links an einem Fußgänger vorbei zu fahren. Nach ersten Erkenntnissen breitete währenddessen der unbekannte Mann seine Arme aus und versperrte ihm den Weg. Der 14-Jährige fiel zu Boden, verletzte sich und der E-Scooter wurde beschädigt.

Der Unbekannte soll sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann und dem Unfall geben können, sich beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Der Mann sei circa 60 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß, habe eine schmale Statur und trug eine blaue Jeans sowie einen schwarzen Kapuzenpullover.

Zeugen werden geben sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.(-14012)

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