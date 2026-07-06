Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu elf Einbrüchen im Rhein-Kreis Neuss gekommen, wovon vier im Versuchsstadium stecken blieben.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei kam es in Jüchen zu einem Einbruch und zwei Einbruchsversuchen. In Grevenbroich sowie Kaarst kam es jeweils zu zwei Einbrüchen und in Dormagen zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch. Zu einem Einbruchsversuch kam es ebenso in Neuss. In Meerbusch ereignete sich ebenfalls ein Einbruch. Dort brach ein Tatverdächtiger am Montag (29.06.), zwischen 10 Uhr und 13:18 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Wald" ein. Ein Zeuge konnte gegen 10:07 Uhr einen unbekannten Mann an der dortigen Haustür beobachten. Dieser sei circa 170 Zentimeter groß gewesen, zwischen 30 und 40 Jahre alt und habe eine schmächtige Statur sowie kurze Haare. Er sei mit einem schwarzen Poloshirt bekleidet gewesen. Es wurde Bargeld, Schmuck und eine Handtasche entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte über ein gekipptes Fenster in das Haus.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. (-14012)

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