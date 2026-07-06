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POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
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Korschenbroich (ots)

Am Freitagabend ist es auf der Bundesstraße 230 bei Liedberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 54-Jähriger verletzt wurde.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Langenfelder gegen 20:20 Uhr mit dem Motorrad auf der Landstraße in Richtung Glehn unterwegs gewesen. Innerhalb der Ortschaft Liedberg war sich zu dieser Zeit ein Pkw in eine Haltebucht gefahren. Als die 51-jährige Fahrerin wieder auf die Straße fuhr, um in Richtung Schlesen zu wenden, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer kam dabei zu Fall und wurde schwer verletzt, Lebensgefahr konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin sowie ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen wurde, wurde die Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterführende Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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