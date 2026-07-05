Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots)

Mit Pressemeldung von Samstag (04.07.), 12:00 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6308061), berichteten wir von einem vermissten 12-jährigen Mädchen aus Neuss.

Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen und die Fahndung somit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

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