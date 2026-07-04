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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Senior aus Döhren wieder da

Hannover / Neuss (ots)

Mit Pressemeldung Freitag (03.07.) berichteten wir von einem vermissten Mann aus Hannover.

Ein seit Donnerstag, 02.07.2026, vermisster Senior aus Hannover-Döhren ist wieder da. Der Mann wurde am Samstag, 04.07.2026, im Stadtteil Lahe angetroffen und scheint soweit wohlauf zu sein. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Michael Bertram Telefon: 0511 109-1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-h.polizei-nds.de

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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