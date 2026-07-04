Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisster Senior aus Döhren wieder da
Hannover / Neuss (ots)
Mit Pressemeldung Freitag (03.07.) berichteten wir von einem vermissten Mann aus Hannover.
Ein seit Donnerstag, 02.07.2026, vermisster Senior aus Hannover-Döhren ist wieder da. Der Mann wurde am Samstag, 04.07.2026, im Stadtteil Lahe angetroffen und scheint soweit wohlauf zu sein. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.
Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram
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