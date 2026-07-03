Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tresor in Waschanlage aufgebrochen

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag, 3. Juli, sind drei bislang unbekannte Personen in eine Waschanlage an der Lilienthalstraße in Grevenbroich eingebrochen. Kurz nach 2:30 Uhr drangen die Verdächtigen offenbar in ein Bürogebäude neben der eigentlichen Waschstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren machten sie sich an zwei Tresoren zu schaffen; es gelang, einen davon aufzubrechen und eine geringe Summe an Bargeld zu erbeuten. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Auf einem Firmengelände in der unmittelbaren Nachbarschaft wurden außerdem aufgebrochene Gittertore festgestellt. Möglicherweise erfolgte auf diesem Weg der Zutritt zum Gelände.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Gesucht werden insbesondere drei Personen, von denen eine mit einer schwarzen Kapuzenjacke und Mundschutz bekleidet war, der Unbekannte ist von kräftiger Statur. Eine weitere Person trug einen hellen Pullover und eine Sturmhaube sowie an den Pullover festgeklebte Handschuhe. Diese Person ist von schmalem Bau und hat dunkle Augenbrauen. Ein dritter Verdächtiger war mit einem hellen Pullover bekleidet.

Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (14015)

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