Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Waldbrand im Knechtstedener Busch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (02.07.) sind gegen 14:40 Uhr zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Waldstück an der L 280 in Straberg ausgerückt. Eine Zeugin hatte einen Brand im Knechtstedener Busch gemeldet.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine bis zu circa fünfzig Meter lange beziehungsweise breite Waldfläche betroffen war, die von den Feuerwehrleuten gelöscht werden musste.

Aufgrund der Maßnahmen wurde die L 280 zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Experten der Kripo haben Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand an drei unterschiedlichen Stellen ausgebrochen.

Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Waldstück gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell