Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rennradfahrer leicht verletzt - Fahrzeugführerin gesucht

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (01.07.), gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Rennradfahrer aus Neuss die L30 in Richtung Meerbusch. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine unbekannte Frau mit ihrem schwarzen Kleinwagen die L30 in Richtung Kaarst und beabsichtige an der Kreuzung nach links in die Niederdonkerstraße abzubiegen. Der vorfahrtsberechtigte Neusser versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, kollidierte mit dem Pkw und stürzte.

Die Unbekannte, welche zwischen 40 und 45 Jahre alt sei, setze ihre Fahrt fort. Der 50-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Fahrzeugführerin sowie Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt und kann Geldstrafen oder den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. Außerdem kann man auch an einem Unfall beteiligt sein, wenn es zu keinem Kontakt kommt, aber andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des eigenen Fahrverhaltens verletzen. (-14012)

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