Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abbiegender Pkw bringt Radfahrer zu Fall und flieht

Grevenbroich (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist aktuell auf der Suche nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Dienstag, 30. Juni, eine 51-jährige Radfahrerin zu Fall gebracht haben soll.

Diese war gegen 17 Uhr auf der Langwadener Straße in Richtung Langwaden unterwegs, als der Pkw aus der Grünstraße herauskam und nach links abbog. Dabei soll er weit ausgeschert sein, habe dabei einen Grünstreifen überquert und sei auf den Radweg gefahren.

Die Radfahrerin kam durch dieses Manöver zu Fall und verletzte sich leicht. Ob es zur Kollision kam ist noch unklar.

Der Autofahrer setzte dennoch seine Fahrt fort.

Bekannt ist lediglich, dass es sich um ein blaues Fahrzeug mit Neusser Städtekennung handelt.

Um den Unfall aufzuklären, hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt und kann Geldstrafen oder den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. Außerdem kann man auch an einem Unfall beteiligt sein, wenn es zu keinem Kontakt kommt, aber andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des eigenen Fahrverhaltens verletzen.

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