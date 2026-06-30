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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht nach Kollision auf Kreuzung

Korschenbroich (ots)

Am Sonntag (28.06.), gegen 12:13 Uhr, befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Korschenbroich die Hauptstraße in Richtung Glehn. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte auf der Kreuzung Hauptstraße / L361 ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Viersen mit dem Fahrzeug der Korschenbroicherin. Der Viersener war auf der L361 in Richtung Epsendorf unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 54-Jährige schwer und die 44-Jährige leicht.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die 18-jährige Sozia des Vierseners wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden geben sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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