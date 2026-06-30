Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angeblicher Käufer versucht, E-Scooter zu rauben

Korschenbroich (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Jugendlichen, der am Montag, 29. Juni, versucht hat, einen E-Scooter in Korschenbroich zu rauben.

Ein 15-jähriger Meerbuscher hatte das Fahrzeug über das Internet zum Kauf angeboten und sich mit dem angeblich Interessierten Käufer gegen 15.10 Uhr am Bahnhof in Korschenbroich getroffen. Man verabredete eine Probefahrt, sobald sich die beiden Personen vom Bahnhof entfernt hatten, schlug der Unbekannte den Meerbuscher und versuchte, den Roller zu entwenden. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei es dem 15-Jährigen gelang, auf den E-Scooter zu steigen und zu flüchten. Der Verdächtige lief in Richtung Neusser Straße davon.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Verdächtigen.

Dieser wird beschrieben als 14 bis 16 Jahre alt und etwa 170 bis 170 Zentimeter groß, von südländischem Erscheinungsbild, mit schwarzen Haaren und zur Tatzeit bekleidet mit einer langen, dunklen Hose und einer grünen Kappe.

Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

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