Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ira Klug ist neue Bezirksbeamte in Neuss

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Neuss (ots)

Polizeihauptkommissarin Ira Klug ist seit Februar 2026 neue Bezirksdienstbeamtin für die Neusser Stadtteile Grefrath, Holzheim, Lanzerath, Minkel und Röckrath. Sie ist aus dem Bereich Kriminalprävention und Opferschutz zum Bezirksdienst gewechselt.

Iras Laufbahn begann 1990 bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Nach der Ausbildung war sie zunächst in der Einsatzhundertschaft in Mainz sowie anschließend im Wach- und Wechseldienst in Cochem tätig. 1995 wechselte sie aus persönlichen Gründen zur Polizei Nordrhein-Westfalen und war zunächst beim Polizeipräsidium Düsseldorf eingesetzt, sowohl im Wach- und Wechseldienst der Altstadtwache als auch in verschiedenen kriminalpolizeilichen Bereichen.

Im Laufe ihrer Karriere hat sich Ira unter anderem mit den Themenfeldern Organisierte Kriminalität, Betrugsdelikte, Häusliche Gewalt sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte beschäftigt. Besonders geprägt hat sie nach eigenen Angaben jedoch die langjährige Verwendung im Opferschutz, in der Prävention sowie bei der Bearbeitung von Sexualdelikten und Fällen des Missbrauchs und der Misshandlung von Kindern. "Diese Aufgaben haben mir immer wieder gezeigt, wie wichtig Vertrauen, Zuhören und eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort sind", so Ira.

Genau diese Werte möchte sie nun auch in ihre Arbeit im Bezirksdienst einbringen. Ihr ist wichtig, für die Bürgerinnen und Bürger eine verlässliche Ansprechpartnerin zu sein - offen, erreichbar und nah an den Menschen. "Der Bezirksdienst lebt vom persönlichen Kontakt. Viele Anliegen lassen sich bereits im direkten Gespräch lösen, bevor aus kleinen Problemen größere werden." Sie hat sich vorgenommen, in ihrem neuen Zuständigkeitsbereich bestehende Netzwerke auszubauen, die Menschen vor Ort kennenzulernen und gemeinsam mit Schulen, Vereinen, Institutionen und der Bürgerschaft an einem sicheren und lebenswerten Umfeld mitzuwirken.

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