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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Bereits am Mittwoch, 24. Juni, wurde gegen 14:45 Uhr ein 46-Jähriger in schlechtem Gesundheitszustand auf dem Feldweg Am Fronhof zwischen Neuss-Allerheiligen und Dormagen-Nievenheim gefunden. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden.

Möglicherweise hatte der 46-Jährige bereits längere Zeit auf dem Feldweg gelegen - einem Passanten war der mutmaßlich zu ihm gehörende E-Scooter bereits am frühen Mittwochmorgen aufgefallen. Als das Fahrzeug am Donnerstag noch immer an Ort und Stelle stand, verständigte er die Polizei.

Dort ermittelt nun das Verkehrskommissariat 1 zu den bislang unklaren Hintergründen. Noch ist beispielsweise unklar, ob der 46-Jährige verunfallt ist und ob daran noch weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Um Licht ins Dunkel zu bringen, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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