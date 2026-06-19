PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (18.06.), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein Linienbus die Straße "Lange Hecke" in Kaarst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei streifte der Busfahrer beim Vorbeifahren einen blauen Hyundai Santa Fee und setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 09:57

    POL-NE: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

    Jüchen (ots) - Ein Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstag (18.06.) gegen 19:00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer. Der 41-jährige Motorradfahrer aus Willich befuhr die Jüchener Straße in Richtung Gierath. Zeitgleich beabsichtigte ein 42-jähriger Pulheimer mit seinem Pkw von der Ulmenstraße auf die Jüchener Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:42

    POL-NE: Zusammenstoß an Einmündung

    Dormagen (ots) - Am Mittwoch (17.06.) befuhr, gegen 20:08 Uhr, eine 20-jährige Dormagenerin mit ihrem Kleinkraftrad die L36 aus Richtung Ortsteil Straberg und beabsichtigt an der Einmündung L36 / Klosterstraße in Fahrtrichtung Klosterstraße einzufahren. Ein vorfahrtsberechtigter 16-jähriger Rommerskirchener befährt zeitgleich mit einem Kleinkraftrad die Klosterstraße in Richtung Anstel und beabsichtigt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren