Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (18.06.), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein Linienbus die Straße "Lange Hecke" in Kaarst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei streifte der Busfahrer beim Vorbeifahren einen blauen Hyundai Santa Fee und setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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