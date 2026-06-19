Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Jüchen (ots)

Ein Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstag (18.06.) gegen 19:00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer.

Der 41-jährige Motorradfahrer aus Willich befuhr die Jüchener Straße in Richtung Gierath. Zeitgleich beabsichtigte ein 42-jähriger Pulheimer mit seinem Pkw von der Ulmenstraße auf die Jüchener Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten.

Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Motorradfahrer aufgrund eines eingeleiteten Bremsmanövers und des Aufpralls auf den Pkw zu Boden.

Er verletzte sich schwer und wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Unfallaufnahme, für deren Dauer die Örtlichkeit komplett gesperrt wurde, erfolgte durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam.

Die weitere Sachbearbeitung hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Zweiradfahrer keine Knautschzone haben. Stürze oder Zusammenstöße mit Kraftwagen können schwere Folgen nach sich ziehen. Daher rät die Polizei zum umsichtigen und rücksichtsvollen Fahren im Straßenverkehr. Nehmen Sie auf einander Rücksicht. Nur so können Unfälle mit schweren oder gar tödlichen Folgen minimiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell