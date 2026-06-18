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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß an Einmündung

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (17.06.) befuhr, gegen 20:08 Uhr, eine 20-jährige Dormagenerin mit ihrem Kleinkraftrad die L36 aus Richtung Ortsteil Straberg und beabsichtigt an der Einmündung L36 / Klosterstraße in Fahrtrichtung Klosterstraße einzufahren. Ein vorfahrtsberechtigter 16-jähriger Rommerskirchener befährt zeitgleich mit einem Kleinkraftrad die Klosterstraße in Richtung Anstel und beabsichtigt die Einmündung zur L36 zu passieren. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.

Der Rommerskirchener wurde bei der Kollision schwer verletzt und die Dormagenerin leicht.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle war zwischenzeitlich vollgesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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