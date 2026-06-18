PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind wird bei Unfall schwer verletzt - Ermittler suchen Zeugen

POL-NE: Kind wird bei Unfall schwer verletzt - Ermittler suchen Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße wurde am Mittwoch (17.06.) gegen 19:10 Uhr eine 12 Jahre alte Radfahrerin aus Neuss schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 35 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach, von einer Nebenstraße nach links in die Römerstraße abzubiegen und missachtete dabei an einer Einmündung die Vorfahrt eines von links kommenden 18 Jahre alten Mannes aus Neuss.

Nachdem der Citroen Berlingo des Mönchengladbachers und der Porsche Macan des Neussers im Einmündungsbereich kollidiert waren, geriet der Porsche auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg und stieß dort mit der entgegenkommenden Radfahrerin zusammen.

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen und dem Fahrrad des Mädchens entstanden erhebliche Sachschäden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 12:35

    POL-NE: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

    Rommerskirchen (ots) - Am Mittwoch (18.06.) wurde gegen 19:00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ein Radfahrer in Rommerskirchen-Widdeshoven schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Radfahrer aus Köln einen Landwirtschaftsweg am Ortsrand von Widdeshoven. Er bog auf die Straße im Kamp ab, stieß mit einem in Richtung Wevelinghoven fahrenden Pkw zusammen und wurde schwer verletzt. Er wurde ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:00

    POL-NE: Durchsuchungen im Zusammenhang mit Silvesterausschreitungen

    Dormagen (ots) - Mit Meldungen vom 01.01.2026 - 09:17 Uhr Silvester im Rhein-Kreis Neuss - Vorläufige, erste Bilanz der Polizei (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6188343) und 02.01.2026 - 12:36 Uhr Ausschreitungen in der Silvesternacht: Helfen Sie mit, die Störer zu identifizieren! (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6189139) berichteten wir ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:58

    POL-NE: Radfahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

    Neuss (ots) - Ein Radfahrer trat am Mittwoch (17.06.), gegen 02:20 Uhr, an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Hammer Landstraße kräftig in die Pedale, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - allerdings ohne Erfolg. Der 23-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Weit kam der Mann aus Neuss aber nicht. Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses warf er das Rad weg und lief zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren