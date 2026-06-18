Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind wird bei Unfall schwer verletzt - Ermittler suchen Zeugen

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Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße wurde am Mittwoch (17.06.) gegen 19:10 Uhr eine 12 Jahre alte Radfahrerin aus Neuss schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 35 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach, von einer Nebenstraße nach links in die Römerstraße abzubiegen und missachtete dabei an einer Einmündung die Vorfahrt eines von links kommenden 18 Jahre alten Mannes aus Neuss.

Nachdem der Citroen Berlingo des Mönchengladbachers und der Porsche Macan des Neussers im Einmündungsbereich kollidiert waren, geriet der Porsche auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg und stieß dort mit der entgegenkommenden Radfahrerin zusammen.

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen und dem Fahrrad des Mädchens entstanden erhebliche Sachschäden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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