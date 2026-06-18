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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (18.06.) wurde gegen 19:00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ein Radfahrer in Rommerskirchen-Widdeshoven schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Radfahrer aus Köln einen Landwirtschaftsweg am Ortsrand von Widdeshoven. Er bog auf die Straße im Kamp ab, stieß mit einem in Richtung Wevelinghoven fahrenden Pkw zusammen und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Trotz der Schwere der Verletzungen an Knochen und Muskeln, besteht bei dem Kölner nach medizinischer Behandlung aktuell keine Lebensgefahr.

Dies ist vermutlich auch seinem Helm zu verdanken, da er am Kopf keine ernsthaften Verletzungen erlitt. Dies zeigt einmal mehr, dass ein Helm zwar einen Unfall nicht verhindern, aber die Folgen eines Zusammenstoßes insbesondere am Kopf verringern kann.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, die unter Hinzuziehung eines spezialisierten Unfallaufnahmeteams erfolgte, war die Straße zeitweise komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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