Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Durchsuchungen im Zusammenhang mit Silvesterausschreitungen

Dormagen (ots)

Mit Meldungen vom 01.01.2026 - 09:17 Uhr Silvester im Rhein-Kreis Neuss - Vorläufige, erste Bilanz der Polizei (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6188343) und 02.01.2026 - 12:36 Uhr Ausschreitungen in der Silvesternacht: Helfen Sie mit, die Störer zu identifizieren! (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6189139) berichteten wir über Ausschreitungen in Dormagen-Hackenbroich im Zusammenhang mit Silvesterfeierlichkeiten.

Bei diesen Ausschreitungen wurden nach bisherigen Erkenntnissen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gezielt mit Pyrotechnik beschossen und beworfen. Einsatzkräfte wurden verletzt, Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei duldet solche Angriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte nicht und verurteilt diese auf das Schärfste. Feuerwehr und Polizei sind für das Wohl jedes Einzelnen verantwortlich, sie dürfen nicht zur Zielscheibe von Unzufriedenheit und Gewalt gemacht werden.

Im Rahmen wochenlanger Ermittlungsarbeit und nach Zeugenhinweisen konnten die Beamten der Ermittlungskommission "Silvester" mehrere Tatverdächtige identifizieren und über die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für fünf Personen im Alter von 21 bis 29 Jahren erwirken. In den frühen Donnerstagmorgenstunden (18.06.) durchsuchten die Ermittler fünf Objekte in Dormagen-Hackenbroich und Dormagen. Beweismittel wie Datenträger und Kleidung wurden aufgefunden und sichergestellt. Die fünf angetroffenen Personen wurden zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht, von wo sie nach Beendigung dieser wieder entlassen wurden.

Die Auswertungen d Beweismittel werden einige Zeit in Anspruch nehmen und die Ermittlungen werden weitergeführt.

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