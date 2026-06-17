Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Neuss (ots)

Ein Radfahrer trat am Mittwoch (17.06.), gegen 02:20 Uhr, an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Hammer Landstraße kräftig in die Pedale, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - allerdings ohne Erfolg. Der 23-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs war.

Weit kam der Mann aus Neuss aber nicht. Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses warf er das Rad weg und lief zu Fuß weiter. Nur wenig später, auf der Schanzenstraße, war dann endgültig Schluss. Die Beamten überwältigten ihn.

Bei der Überprüfung des Mannes fanden sich dann gleich mehrere mögliche Gründe für seine Flucht. So hatte er neben einem verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel verbotenerweise auch eine Machete bei sich.

Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vor. Nach einem Drogendelikt muss er eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verbüßen.

Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

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