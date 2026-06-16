Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bus muss plötzlich bremsen - Fahrgast verletzt

Neuss (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Dienstag, 16. Juni, an der Kaarster Straße einen Bus zur Vollbremsung gezwungen hat. Der bislang unbekannte, offenbar minderjährige Radfahrer war gegen 7:50 Uhr in Begleitung von drei weiteren jungen Personen auf Fahrrädern zunächst auf eine Verkehrsinsel mit Radweg auf der Kaarster Straße gefahren. Von dort fuhr er offenbar bei roter Ampel los. Der Busfahrer musste abrupt bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam eine Passagierin des Busses, eine 56-Jährige, zu Fall und verletzte sich leicht. Die Kinder setzen ihre Fahrt offenbar fort. Eine genauere Beschreibung ist nicht möglich.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, Hinweise unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

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