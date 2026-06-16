Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall zwischen Pkw und Lieferwagen

Rommerskirchen (ots)

Am Montagabend, 15. Juni, ist es in Rommerskirchen zu einer Kollision gekommen, bei der drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse wollte ein 18-Jähriger gegen 20 Uhr mit einem Lieferwagen vom Nettersheimer Weg aus kommend nach links auf die Venloer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigen, 30-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Venloer Straße in Richtung Alfred-Nobel-Allee unterwegs war. Keiner der beiden Fahrzeugführer konnte die Kollision verhindern, beide wurden beim Aufprall leicht verletzt. Die 31-jährige Beifahrerin des Pkw erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, weiterführende Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

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