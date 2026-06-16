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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Polizei im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Aufgrund von Wartungsarbeiten sind die Amtsleitung 02131 3000 und alle angeschlossenen Nebenstellen am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, in der Zeit von 04:00 bis 07:00 Uhr nicht erreichbar.

Zwischen 22:00 und 24:00 Uhr kann es zudem zu einem circa 30-minütigen Ausfall kommen.

Der Polizeinotruf 110 ist von dem Ausfall nicht betroffen.

Unsere dringende Bitte an Sie:

Halten Sie den Polizeinotruf 110 während der Wartungsarbeiten unbedingt für Notfälle frei!

Hilfe erhalten Sie auch auf unseren Polizeiwachen und bei unseren Bezirksdienststellen.

Zudem können Sie bei der Internetwache der Polizei NRW unter https://internetwache.polizei.nrw/ online Anzeige erstatten und Hinweise geben. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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