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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tag der Verkehrssicherheit in Neuss

POL-NE: Tag der Verkehrssicherheit in Neuss
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Neuss (ots)

Am Samstag, 20. Juni, lädt die Polizei des Rhein-Kreis Neuss zum Tag der Verkehrssicherheit ein. Von 11 bis 15 Uhr gibt es auf dem Freithof in Neuss zahlreiche Aktionen und Angebote rund um die Sicherheit von Radfahrerinnen und -fahrern. So kann man unter anderem einen Pedelec-Simulator testen, einen Fahrradparcous absolvieren und Verkehrssituationen mit der VR-Brille erleben. Eine Rauschbrille vermittelt den Einfluss von Alkohol auf die Verkehrstauglichkeit und ein Reaktionstest stellt die eigenen Fähigkeiten auf die Probe. Die Polizei bietet Fahrradcodierung an und viele weitere Aktionen sind geplant.

Am Aktionstag beteiligt sind der ADFC, DEKRA, die Verkehrswacht, der Verkehrsclub Deutschland, die Johanniter und das Bündnis BADS. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich und alle Aktionen sind kostenlos.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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