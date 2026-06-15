Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnhaus gerät in Vollbrand

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Samstag (13.06.), gegen kurz vor 13:30 Uhr, ein Wohnhaus an der Einmündung Deutsch-Ritter-Allee / In der Herrschaft in Elsen in Vollbrand. Das einsturzgefährdete Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl des Nachbarhauses über und verursachte dort Schäden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zwei anwesende Bewohner, eine 35 Jahre alte Frau und ein 10 Jahre alter Junge, konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr mitmilfe von Ersthelfern ins Freie retten. Da sie Rauchgase eingeatmet hatten, wurden Mutter und Sohn von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Bewohner des Nachbarhauses waren währenddessen nicht anwesend.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in einem stundenlangen Einsatz. Ein Statiker des Technischen Hilfswerks stufte das Haus als einsturzgefährdet ein, weshalb ein Fachunternehmen den Dachgiebel abreißen musste. Zu diesem Zweck wurde zunächst unter Polizeibegleitung zunächst ein Transportfahrzeug in Überlänge aus Oberhausen nach Düsseldorf eskortiert. Dort wurde ein geeigneter Bagger aufgeladen, der anschließend zur Einsatzstelle nach Grevenbroich gebracht wurde.

Für die Dauer der Arbeiten waren die Deutsch-Ritter-Allee und die Straße In der Herrschaft in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

In der Nacht mussten Polizeibeamte einen 41 Jahre alten Familienangehörigen aus Kaarst in Gewahrsam nehmen. Er hatte trotz eines bereits erteilten Platzverweises wiederholt versucht, den Brandort zu betreten.

Zur mutmaßlichen Brandursache und zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen. (-14014)

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