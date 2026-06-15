PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnhaus gerät in Vollbrand

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Samstag (13.06.), gegen kurz vor 13:30 Uhr, ein Wohnhaus an der Einmündung Deutsch-Ritter-Allee / In der Herrschaft in Elsen in Vollbrand. Das einsturzgefährdete Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl des Nachbarhauses über und verursachte dort Schäden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zwei anwesende Bewohner, eine 35 Jahre alte Frau und ein 10 Jahre alter Junge, konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr mitmilfe von Ersthelfern ins Freie retten. Da sie Rauchgase eingeatmet hatten, wurden Mutter und Sohn von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Bewohner des Nachbarhauses waren währenddessen nicht anwesend.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in einem stundenlangen Einsatz. Ein Statiker des Technischen Hilfswerks stufte das Haus als einsturzgefährdet ein, weshalb ein Fachunternehmen den Dachgiebel abreißen musste. Zu diesem Zweck wurde zunächst unter Polizeibegleitung zunächst ein Transportfahrzeug in Überlänge aus Oberhausen nach Düsseldorf eskortiert. Dort wurde ein geeigneter Bagger aufgeladen, der anschließend zur Einsatzstelle nach Grevenbroich gebracht wurde.

Für die Dauer der Arbeiten waren die Deutsch-Ritter-Allee und die Straße In der Herrschaft in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

In der Nacht mussten Polizeibeamte einen 41 Jahre alten Familienangehörigen aus Kaarst in Gewahrsam nehmen. Er hatte trotz eines bereits erteilten Platzverweises wiederholt versucht, den Brandort zu betreten.

Zur mutmaßlichen Brandursache und zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:51

    POL-NE: E-Scooter-Fahrer touchiert Grevenbroicher - Zeugen gesucht

    Grevenbroich (ots) - Am Freitag (12.06.), gegen 16:45 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Grevenbroicher auf einem Gehweg an der Straße "Schanze" in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm ein E-Scooter, welcher mit zwei unbekannten Personen besetzt war, entgegen. Der Fußgänger wich dem E-Scooter aus, wurde jedoch am rechten Arm touchiert und dabei leicht verletzt. Die Unbekannten setzten ihre Fahrt in Richtung ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:15

    POL-NE: Vermisste Frau aus Neuss wieder da

    Neuss (ots) - Am Donnerstag, 11. Juni, veröffentlichten wir per Pressemeldung die Fahndung nach einer 49-Jährigen aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6292224). Die gesuchte Frau ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt, die Fahndung wird damit zurückgenommen. Der Link ins Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe bei der Suche. (14015) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren