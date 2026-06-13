Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung nach zwei vermissten Kindern aus Kaarst-Büttgen

Kaarst (ots)

Aktuell sucht die Polizei im Rhein-Kreis Neuss nach zwei 11- und 12-jährigen Jungen, die beide am Freitagvormittag (12.06.) die Pädagogische Ambulanz Kaarst-Büttgen verlassen haben und bisher nicht zurückgekehrt sind.

Der 12-jährige Vermisste ist ca. 155 cm groß, schlank, hat dunkle glatte Haare und ist bekleidet mit einem grünen T-Shirt, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen.

https://polizei.nrw/fahndung/206482

Der 11-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 150cm groß, schlank, mittellange, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem grauen Pullover, einer beigen kurzen Stoffhose und weißen Sneakern der Marke Nike. Er könnte einen Rucksack mitführen.

https://polizei.nrw/fahndung/206481

Vermutlich sind beide Kinder zusammen unterwegs.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen? (sto)

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