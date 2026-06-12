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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Donnerstag (11.06.) befuhr ein 23-jähriger Neusser gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw die Furtherstraße in Fahrtrichtung Venloerstraße. Ein 19-jähriger Neusser befuhr die Furtherstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und beabsichtigte, nach links auf die Zufuhrtstraße abzubiegen. Im Bereich der Einmündung kommt es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Pkw des 19-Jährigen drehte sich nach dem Zusammenstoß. Dabei wird eine 21-jährige Neusserin, welche sich auf einem Gehweg befand, von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Pkw des 23-Jährigen kommt aufgrund des Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Abfalleimer.

Die Further Straße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Der 19-jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die 21-jährige Fußgängerin wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Zeugen werden gebeten sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Verkehrsunfallstatistik belegt, Fehler beim Abbiegen gehören mit zu den häufigsten Unfallursachen im Kreisgebiet, teilweise mit gravierenden Folgen. Deshalb gilt, wer links abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen. Die Polizei appelliert: Achten Sie unbedingt auf den Gegenverkehr. (-14012).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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