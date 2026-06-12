Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Berauschte Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Neuss (ots)

Am Donnerstagabend, 11. Juni, hat ein 22-Jähriger versucht, mit dem Auto vor der Polizei zu fliehen.

Gegen 19:45 Uhr hatten sich die Beamten zur Verkehrskontrolle des von der Straße Im Niederfeld auf der Venloer Straße einbiegenden Fahrzeugs entschieden. Der Streifenwagen wendete und folgte dem KIA des 22-Jährigen, kurz darauf kam dieser, offenbar ebenfalls nach einem Wendemanöver, den Beamten wieder entgegen. Diese drehten erneut, während der andere PKW auf die Wilhelmstraße abbog. Dort beschleunigte er plötzlich stark und versuchte, zu fliehen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, verloren jedoch im Kurvenbereich zwischen Wilhelmstraße und Im Niederfeld verkehrsbedingt kurzzeitig den Sichtkontakt.

Kurz hinter der Kurve trafen die Einsatzkräfte dann auf den verunfallten 22-Jährigen. Dieser hatte beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit offenbar ein geparktes Fahrzeug touchiert und war dann gegen einen entgegenkommenden PKW geprallt. Daraufhin schleuderte er in ein drittes unbeteiligtes Fahrzeug, dass am Straßenrand stand. Der Beschuldigte wollte beim Eintreffen der Beamten sein Fahrzeug verlassen, wurde jedoch gestellt.

Bei einer Durchsuchung wurde festgestellt, dass er Cannabis bei sich führte und offenbar auch unter dem Einfluss der Droge stand. Dem Neusser wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sei Auto wurde abgeschleppt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, weiterführende Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

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