Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker schlagen erneut zu

Kaarst (ots)

Die Polizei warnt vor Betrüger, die aktuell als Handwerker getarnt im Kreisgebiet unterwegs sind.

Am Donnerstag, 11. Juni, ist eine 87-Jährige aus Kaarst Opfer dieser Masche geworden. Gegen 11:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Tür der Seniorin an der Rurstraße. Er gab sich als Wasserwerker aus und erlangte so Zutritt zur Wohnung. Dort arbeitete er am Wasserhahn in der Küche. Er brachte die Kaarsterin dazu, ins Badezimmer zu gehen, um etwas zu überprüfen. Danach verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Kurz danach fiel der Seniorin auf, dass offenbar Bargeld aus ihrer Handtasche in der Küche entwendet worden war.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief bislang negativ, weshalb die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nun um Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger bitten.

Gesucht wird eine Person im Alter von etwa 30 Jahren, 170 Zentimeter groß. Er Verdächtige hat dunkelblondes Haar und war mit einem blauen T-Shirt und Jeans bekleidet.

Bereits am Vortag ist es in Neuss zu einem ähnlichen Fall gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6292222).

Die Polizei warnt deswegen vor allem ältere Menschen zur Vorsicht: Unangekündigt erscheinende Handwerker sollten auf keinen Fall in die Wohnung gelassen werden. Vergewissern Sie sich im Zweifelsfall durch einen Anruf beim jeweiligen Handwerksunternehmen, dass die Person tatsächlich berechtig arbeitet, und verlangen und kontrollieren Sie Mitarbeiterausweise. Nur, wer die Tricks der Betrüger kennt, kann verhindern, von diesen um seinen Besitz gebracht zu werden. (-14015)

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