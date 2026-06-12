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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht 13-Jährigen aus Kaarst

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 13-Jährigen, der offenbar aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst-Büttgen abgängig ist.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am Sonntag, 7. Juni, um 10 Uhr. Wohin der unterwegs ist, ist unklar.

Der Jugendliche ist etwa 160 Zentimeter groß und von dünner Figur. Er hat dunkles Haar und braune Augen. Weitere Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar unter https://polizei.nrw/fahndung/206368. Dieser Link ist nur solange funktionsfähig, wie die rechtlichen Bedingungen der Öffentlichkeitsfahndung bestand haben.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten 13-Jährigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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