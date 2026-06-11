Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher wird nach mehreren Taten festgenommen

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (11.06.), gegen 3 Uhr, konnte eine Zeugin an der Neusser Straße ein lautes Geräusch vernehmen und eine unbekannte Person an einer eingeschlagenen Fensterscheibe an einem Café erkennen. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Tatverdächtigte. Die Zeugin alarmierte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab. Während die eingesetzten Beamten den Sachverhalt aufnahmen, erhielten sie Kenntnis über einen weiteren Einsatz an der Bismarckstraße. Dort beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person versuchte die Scheibe eines Imbisses einzuschlagen. Die Person passte auf die von der Zeugin bereits abgegebene Personenbeschreibung. Weitere Einsatzkräfte konnten den beschriebenen jungen Mann in unmittelbarer Tatortnähe antreffen.

Bei der Durchsuchung des 17-jährigen Dormageners konnte mutmaßliches Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Im Nachgang konnten auf dem Dörerweg mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Zusammenhänge werden geprüft.

Der Dormagener, welcher bereits am Mittwoch in ein Autohaus einbrach - wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6291646 - wurde vorläufig festgenommen und nach Prüfung von Haftgründen entlassen.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

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