Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Autofahrerin in gestohlenem Wagen hatte Rauschgift konsumiert
Neuss (ots)
Eine Verkehrskontrolle auf dem Europadamm wurde einer 41 Jahre alten Frau am Donnerstag (11.06.) zum Verhängnis. Polizeibeamte hatten sie gegen 03:30 Uhr angehalten, da sie trotz Dunkelheit nur das Tagfahrlicht ihres Wagens eingeschaltet hatte.
Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der von ihr genutzte Hyundai zwei Tage zuvor im Dreikönigenviertel gestohlen worden war. Nach Angaben der Frau habe der Wagen mit geöffnetem Fenster und Schlüssel im Zündschloss am Fahrbahnrand gestanden. Sie habe die Gelegenheit genutzt und sei davongefahren.
Einen Führerschein konnte die Frau nicht vorzeigen, ihr war die Fahrerlaubnis schon vor Jahren entzogen worden. Da sie zudem den Konsum von Heroin und Kokain einräumte, wurde ihr auf der Wache eine Blutprobe entnommen.
Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. (-14014)
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