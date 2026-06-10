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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rommerskirchener kommt von Fahrbahn ab

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstag (09.06.) befuhr ein 16-jähriger Rommerskirchener mit seinem Kleinkraftrad, gegen 13:43 Uhr, die K31 in Fahrtrichtung Ramrath. Er kam nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der Rommerskirchener verletzte sich dabei schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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