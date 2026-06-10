Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rommerskirchener kommt von Fahrbahn ab

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstag (09.06.) befuhr ein 16-jähriger Rommerskirchener mit seinem Kleinkraftrad, gegen 13:43 Uhr, die K31 in Fahrtrichtung Ramrath. Er kam nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der Rommerskirchener verletzte sich dabei schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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