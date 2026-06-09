PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Neuss (ots)

Am Dienstag Morgen (09.06) gegen 08:20 Uhr berichteten wir über eine vermisste Frau die auf dringende medizinische Behandlung angewiesen war.

Diese konnte glücklicherweise aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung durch eine aufmerksame Bürgern auf einem Spielplatz in der Nähe der Bismarckstraße gesichtet werden. Diese informierte umgehend die Leitstelle der Polizei. Aufgrund der Meldung der aufmerksamen Melderin konnten sofort entsandte Beamte die vermisste Person antreffen und wieder zurück in medizinische Behandlung verbringen. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 12:14

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

    Neuss, Dormagen (ots) - Seit Dienstag (09.06.) gegen 08:20 Uhr wird die 18 Jahre alte Isabel K. aus Dormagen vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich eines Krankenhauses an der Nordkanalallee gesehen und ist dringend auf medizinische Behandlung angewiesen. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Frau geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Isabel K. ist 155 Zentimeter ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 11:41

    POL-NE: Junge auf E-Scooter verletzt sich schwer

    Neuss (ots) - Am Montag (08.06.), gegen 19:08 Uhr, stürzte ein 11-jähriger Neusser mit einem E-Scooter. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Junge aus Richtung Karl-Arnold-Straße die Wingenderstraße und stürzte auf Höhe der dortigen Linkskurve vom E-Scooter. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich ebenfalls im Einsatz. Das Verkehrskommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren