Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau
Neuss (ots)
Am Dienstag Morgen (09.06) gegen 08:20 Uhr berichteten wir über eine vermisste Frau die auf dringende medizinische Behandlung angewiesen war.
Diese konnte glücklicherweise aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung durch eine aufmerksame Bürgern auf einem Spielplatz in der Nähe der Bismarckstraße gesichtet werden. Diese informierte umgehend die Leitstelle der Polizei. Aufgrund der Meldung der aufmerksamen Melderin konnten sofort entsandte Beamte die vermisste Person antreffen und wieder zurück in medizinische Behandlung verbringen. (Bi.)
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