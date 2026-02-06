PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Grevenbroich (ots)

Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich hat sich am Donnerstag (05.02.), gegen 16:40 Uhr, einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entzogen. Eine Streifenwagenbesatzung gab dem Mann in seinem BMW auf Rheydter Straße Zeichen zum Anhalten. Die Weisungen ignorierte der Autofahrer und gab Gas.

Die Fahrt führte mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über die Kaplan-Hahn-Straße, die Straße "Am Flutgraben", die Graf-Kessel-Straße, die Bahnstraße und die Karl-Oberbach-Straße. Nach einer leichten Kollision mit einer Mauer auf der Straße "Auf der Schanze" endete die Fahrt und der Mann setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Er konnte von den Einsatzkräften, die zwischenzeitlich den Sichtkontakt verloren hatten, schließlich an einer nahe gelegenen Bahnunterführung angetroffen werden. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Augenzeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Autofahrers möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

