Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand einer Gartenlaube - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.05.), gegen 02:15 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Feuer an der Daimlerstraße in Neuss-Vogelsang. In einer Kleingartenanlage brannte eine Gartenlaube. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Anwohnerin der Daimlerstraße hatte kurz zuvor Scheibenklirren und Männerstimmen aus dem Bereich der betroffenen Laube wahrgenommen. Augenblicke später hatte die Zeugin den Feuerschein bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Eine Fahndung der Polizei nach eventuellen Verdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell