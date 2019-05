Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei und Stadt Kaarst richten sich mit kostenlosem Schulungsangebot an Radfahrer - Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

In Kaarst bietet die Polizei des Rhein-Kreises Neuss, in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Kaarst, auch in diesem Jahr wieder kostenlose, praktische Fahrrad-, Pedelec- und E-Bike Kurse an.

Alle Kurse finden bei der Feuerwehr in Kaarst-Mitte, an der Erftstraße 50 statt.

Voraussetzung für das praktische Training ist die Teilnahme an einem zweistündigen theoretischen Kurs, welcher am Montag, den 3. Juni, um 14:15 Uhr, beginnt. Einlass ist gegen 14:00 Uhr. An dieser Veranstaltung können auch Personen teilnehmen, die nicht an einem praktischen Training interessiert sind, sich aber allgemein über das Thema Sicherheit und Unfallvermeidung mit dem Zweirad informieren möchten. Für die Theorie ist keine Anmeldung erforderlich.

Die praktischen Kurse finden am Mittwoch, den 5 Juni und Mittwoch, den 12. Juni statt, jeweils um 14:00 Uhr (Dauer etwa 3 Stunden). Bei entsprechender Nachfrage werden weitere Termine angeboten.

Zu dem jeweiligen Kurs ist das eigene Fahrrad / Pedelec mitzubringen. Ein Helm ist zur Vermeidung möglicher Kopfverletzungen Pflicht.

Anmelden kann man sich für den praktischen Kurs bei der Seniorenbeauftragten der Stadt Kaarst, Renate Dübbers (Bild links) unter der Mobilrufnummer 0162 42 57 800 oder per Mail an: wahrnehmungskurs.duebbers@gmail.com.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell