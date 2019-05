Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pöbelnder Passant mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.04.), gegen 15:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem randalierenden Mann an der Preußenstraße. Der 40-Jährige soll dabei auch Passanten und das Personal eines angrenzenden Krankenhauses belästigt und beleidigt haben. Bei der Kontrolle des äußerst aggressiv auftretenden Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf über zwei Jahre wegen Diebstahls vorlag. Die Beamten nahmen den Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fest. Der stark alkoholisierte 40-Jährige verhielt sich auf dem Weg zur Wache äußerst aggressiv.

Bei der Einlieferung in das Polizeigewahrsam griff er die Polizisten körperlich an. Durch Tritte und Schläge widersetzte sich der Randalierer den Maßnahmen und verletzte einen Beamten leicht. Ein Arzt entnahm eine notwendig gewordene Blutprobe. Polizeibeamte brachten ihn am Mittwoch (01.05.) in eine Justizvollzugsanstalt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell